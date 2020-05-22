1255 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

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سجلت الولايات المتحدة 1255 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الخميس.
في المجموع، توفي 94.661 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل 1.576.542 إصابة تم تشخيصها (25.582 إصابة إضافية بين الساعة 20,30 الأربعاء ومساء الخميس).
ونظرا إلى صعوبة الوصول إلى اختبارات كوفيد-19 بالنسبة إلى عامة الناس، يُرجح أن يكون عدد الإصابات أعلى بكثير.
وبإضافة عدد الوفيات في كندا الأقل تأثراً بالفيروس مقارنة بجارتها الجنوبية، تكون أميركا الشمالية قد تجاوزت عتبة المئة ألف وفاة جراء الفيروس.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأميركيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".
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