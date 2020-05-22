شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو حامد يرسل مذكرة مقترحة للتضامن من أصحاب الحضانات لدراسة عودة الفتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مذكرة مقترحة من عدد من أصحاب الحضانات للأطفال لوزارة التضامن بعودة العمل، لمطالبتها بإخضاعها للدراسة والفحص فى إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه تلقى هذه المذكرة من عدد من العاملين فى هذا القطاع بصفتهم متضررين نتيجة الإغلاق، موضحا أنه طالب "التضامن" بفتح باب المناقشة حولها على أن يكون تنفيذها مرتبط بتحقيق هدفين وهم ضمانة السلامة الصحية للأطفال أولا وأيضا الحفاظ على فرص عمل القائمين بها.

و اعتبر "أبو حامد" أن التشغيل المرحلى وسيلة مساعدة فى بداية عمل هذه الحضانات وضرورة وجود كشف حرارى على البوابة، موضحا أن هناك أبعادا ومخاطر أخرى أيضا لابد من النظر إليها مثل الأتوبيسات التى ستنقل الأطفال لهذه الحضانات والتزام الجميع بداية من السائق حتى العاملين داخل الحضانة بارتداء الكمامات واتخاذ معايير الوقاية.

Advertisements

ولفت "أبو حامد" أن مطالبته للتضامن شملت أنه حال استوفاء الحكومة الرد بصعوبة الفتح نهائيا بناء على استراتيجية وضعتها وخضعتها للدراسة، فلابد من الاتجاه لبحث برنامج حماية مؤقت لهذه الفئة خاصة وأنه يتم دفع إيجارات باهظة الثمن ومن الصعب الاستمرار فى ذلك.

وأوضح وكيل لجنة التضامن، أن التشغيل المرحلى لهذه الحضانات لابد وأن يكون مقيد بمساحة الحضانة واستقلاليتها.

واستبعد"أبو حامد" عودة فتح الحضانات غير المرخصه والحضانات الموجودة فى عمارات سكنية لأنها تمثل خطورة على الطفل وسكان العمارة نفسهم، والحضانات التابعة لجماعات دينية، مؤكدا أنه يمكن أن يكون الفتح لحضانات مستوفيه للشروط الدولية وليس المحلية ليس ببساطة لابد من إخضاعه للتدقيق والدراسة.