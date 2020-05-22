حدث ليلاً| أبرز تصريحات وزير التعليم حول كورونا وردود الأفعال على مسلسل الاختيار

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان ابرزها ما يأتي:

احنا 71 ألف إصابة.. أبرز تصريحات وزير التعليم العالي عن كورونا

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، الخميس، الوضع الخالي والمستقبلي لفيروس كورونا في مصر، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير3"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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الخارجية: مصر مستعدة للتفاوض مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أعربت مصر عن استعدادها، عن استعدادها الدائم للانخراط في عملية تفاوضية مع السودان وإثيوبيا، بشأن "سد النهضة"، والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده.

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بعد حلقة "الاختيار".. والدة الشهيد علي السيد: سعيدة إن الدنيا كلها شافت بطولته

علقت فاطمة عباس، والدة الشهيد البطل جندي مقاتل علي السيد، على مشهد استشهاده بمسلسل "الاختيار"، بأنها سعيدة لأن الجميع شاهدوا بطولة ابنها التي عرضها مسلسل "الاختيار".

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البابا مهنئًا الرئيس بعيد الفطر: أحيي جهودكم وتعاملكم الحكيم مع أزمة كورونا

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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أسرة شهيد البرث بكفرالشيخ: فخورون بأبطال الكتيبة 103 صاعقة (صور)

عقب انتهاء الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار" الذي جسد الملحمة البطولية للشهيد أحمد منسي وأفراد الكتيبة 103 صاعقة، أعربت أسرة الشهيد عبد الجواد عبد العليم سليم، إبن محافظة كفرالشيخ، وأحد أبطال موقعة البرث، عن فخرها واعتزازها بابنها وكل رفاقه، وفي مقدمتهم الشهيد المقدم أحمد منسي.

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زوجة الشهيد المنسي: مسلسل الاختيار اتسم بالمصداقية الشديدة

قالت منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، أنها رغم ما عاشته من واقع مرير عقب استشهاد البطل إلا أنها لم تكن تتوقع كل هذه التفصيل التي كانت بحلقة اليوم من مسلسل "الاختيار".

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الجيش الليبي يسقط طائرتين مسيرتين تركيتين قرب ترهونه

قال مكتب الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي، أن قوات الدفاع الجوي اسقطت طائرتين مسيرتين تركيتين بالقرب من مدينة ترهونة حاولتا الإغارة على الجيش الوطني.

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ترامب: لن أغلق أمريكا إذا واجهنا موجة ثانية من كورونا

شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن إدارته لن تغلق الولايات المتحدة مرة أخرى، إذا واجهت موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

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التلفزيون السعودي: عائلة خاشقجي تعلن العفو عن قتلته

أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم، وذلك وفق ما أعلنه نجله صلاح خاشقجي عبر حسابه في "تويتر" بحسب التلفزيون الرسمي السعودي.

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نقل الرئيس الشيشاني إلى مستشفى في موسكو للاشتباه بإصابته بكورونا

ذكرت وسائل إعلام روسية، أنه تم نقل الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إلى مستشفى في العاصمة الروسية موسكو، على خلفية الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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الجيش الليبي ينفذ سلسلة من الغارات الجوية على «ميلشيات أردوغان» في الأصابعة

نفذت قوات الجيش الوطني الليبي سلسلة من الغارات الجوية، على «ميلشيات أردوغان»، في منطقة الأصابعة، التي تبعد حوالي 120 كيلومتر عن العاصمة طرابلس، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري.

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