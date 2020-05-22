البابا تواضروس مهنئًا رئيس الوزراء: نصلي أن يعينكم الله في عملكم

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعيد الفطر المبارك. وقال البابا في برقيته: "الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء.. بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يعينكم في جهدكم الصادق وعملكم الدؤوب لتحقيق التنمية والتقدم. وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء وأن يحفظها من كل ما يحيق بها من شرور وأخطار. وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب".​

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