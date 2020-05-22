تسجيل 27 حالة وفاة و460 إصابة جديدة جراء كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم أن عدد ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ في ​ألمانيا​ ارتفع بمقدار 460 إلى 177212.

وأظهرت الحصيلة ​الجديدة​ أن عدد ال​وفيات​ ارتفع بـ27 حالة ليصل إلى 8174.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاعا حادا بعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة.

يذكر أن ألمانيا سجلت "صفر" وفيات الاثنين الماضي بحسب بيانات المعهد المذكور لكن الوفيات و​الإصابات​ عادت لتسجل وفيات جديدة، لكن عددها أقل بكثير مقارنة بالأسابيع الماضية.