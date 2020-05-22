الصحة المكسيكية: 2973 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت السلطات الصحية ب​المكسيك​ أنها سجلت 2973 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في رقم قياسي يومي للإصابات ​الجديدة​ يرفع الإجمالي في البلاد إلى 59567. وسجلت البلاد أيضا 420 وفاة أمس في تراجع طفيف بأربع ​حالات​ فقط عن اليوم السابق. ويبلغ عدد الوفيات بكورونا في المكسيك 6510 حالات منذ ظهور الفيروس.

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