راوول نعمة: نعد السلة الغذائية التي تحتاج الى دعم في اطار خطة الحكومة للامن الغذائي

اشار ​وزير الاقتصاد​ ​راوول نعمة​ لـ "​اللواء​" الى انه اعطى رايه في الخطة الاقتصادية بناء لما سيتم لاحقا من خطط تفصيلية للخطة الاقتصادية في كل ​وزارة​. واوضح انه يُعد السلة الغذائية التي تحتاج الى دعم في اطار خطة ​الحكومة​ للامن الغذائي، وهي تشمل دعم المنتجات الزراعية والصناعية الممكن دعمها لخفض كلفتها. واوضح ان هدف اجراءات ​مصرف لبنان​ هي خفض اسعار السلة الغذائية ودعم المستوردين بالدولارات لتسهيل الاستيراد.

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