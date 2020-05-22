بري: هناك حلحلة في مسألة الخلاف على تحديد الأرقام بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، في حديث صحافي انّ هناك حلحلة في مسألة الخلاف على تحديد الأرقام بين ​الحكومة​ وحاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​، موضحاً انه إتفق مع سلامة على ضرورة ان يتم توحيد كلمة لبنان، وان يذهب الحاكم إلى ​وزارة المال​ ليشارك في الاجتماعات التي تعقد عبر اونلاين مع خبراء ​صندوق النقد الدولي​ حتى يظهر لبنان موحداً ومتماسكاً في المفاوضات.

وكشف بري انه طلب من ​لجنة المال والموازنة​ جمع وزارة المال وحاكمية ​مصرف لبنان​ و​المصارف​، "على الّا يخرجوا إلّا وهم متفقون"، منبّهاً الى "انّ التفسخ في الموقف يُسيء الى صورة لبنان ويضعف موقعه التفاوضي في مرحلة مصيرية لا تتحمل اي خلل من هذا النوع".