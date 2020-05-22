مصادر للجمهورية: كلمة بري اليوم ستكون شاملة ومهمة جدا

وصفت مصادر مطلعة الكلمة التي سيوجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى اللبنانيين اليوم ب"المهمة جداً"، حيت ستكون كلمة شاملة، تتناول بالدرجة الاولى ذكرى التحرير، ورمزيتها، مع التأكيد على عِبَرها، اضافة الى الملف الداخلي بكل تفاصيله، وخصوصاً ما يتصل بالازمة الاقتصادية والمالية الخانقة.
ولفتت المصادر لـ"الجمهورية" إلى انّ "بري سيشدد مجدداً على ضرورة ان تتخذ على المستوى الحكومي خطوات انقاذية سريعة لتخفيف الضغوط على اللبنانيين، خصوصاً انّ الجوع بدأ يطرق ابواب جميع اللبنانيين، وكذلك سيشدد على حق اللبنانيين في ودائعهم، في اعتبارها قدس الاقداس، وضروري ان تعود اليهم في اسرع وقت ممكن، وهذا واجب الدولة".
وسيتطرّق بري الى المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، "مع التشديد على مبادرة الحكومة الى إجراء الاصلاحات الضرورية، سواء ما يتّصل بالقطاع المالي او في ما يتعلق بالكهرباء، التي صار من الضروري ان يحسم هذا الامر نهائياً، لمرة أخيرة، بدل ان يبقى الجرح النازف في خزينة الدولة".
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