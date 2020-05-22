أوساط حكومية للجمهورية أبدت تفاؤلها من انخفاض سعر الدولار

علمت "​الجمهورية​" أن اجواء اللقاء الذي عقد ليل الاربعاء الخميس في ​السراي الحكومي​ بين رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ و​رياض سلامة​ كانت ايجابية جدا حيث أبدى حاكم مصرف ​لبنان​ كل تعاون مع طلب رئيس الحكومة تدخل المصرف لمنع تدهور سعر العملة الوطنية، على غرار ما حصل في الايام السابقة وخصوصا في اليوم الذي قفز فيه ​الدولار​ 25 % صعوداً.

وقد تم الاتفاق على ان يعلن دياب عن تعهّد سلامة في هذا الشأن في كلمته المتلفزة أمس في ​مجلس الوزراء​، على ان يليه مباشرة صدور بيان عن الحاكم يؤكد فيه ما أعلنه دياب، وهذا ما حصل فعلاً.

وقد أبدت أوساط حكومية تفاؤلها من انخفاض ​سعر الدولار​ الذي يمكن ان يتدحرج نزولاً في حال تحركت نسبة 20 % من الدولارات المخزّنة في البيوت، والمقدرة بين 5 و6 مليارات دولار في اتجاه الصيارفة لصرفها على اساس سعر الدولار المرتفع قبل البدء بانخفاضه او تحديده من قبل ​مصرف لبنان​.

ولفتت هذه الاوساط لـ"الجمهورية" الى انّ الناس يعتقدون انّ وباء ​كورونا​ خَدم الحكومة، ولكنه في الحقيقة أذاها كثيراً بعدما حاصرها وأدّى الى توقّف الـ fresh money من الخارج. وكشفت انه كانت هناك وعود خارجية للحكومة بودائع بأرقام خيالية تقدّمها جهات أبدَت استعدادها لدعم لبنان، وقالت: "هذا امر واقعي وحقيقي وليس خيالاً

وتوقعت مصادر واكبت اجتماع السراي الحكومي أن "يلجأ حاكم مصرف لبنان الى اصدار تعميم الاربعاء المقبل يحدّد فيه سعر الدولار للتجّار لاستيراد السلع الاساسية بالحد الادنى لتأمين السلع الغذائية الاساسية، وحيث من المقدر ان يكون هذا الدعم بقيمة مليار دولار حتى اواخر هذه ​السنة​".