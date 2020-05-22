الصين تعلن هزيمة كورونا بـ"نجاح استراتيجي كبير"

قال رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ، الجمعة، خلال افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن بلاده حققت "إنجازات استراتيجية كبيرة" في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر نهاية 2019 في ووهان (وسط).

وأضاف "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد"، مشددا على "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.

وقال لأعضاء البرلمان "يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر"، مؤكدا أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.

وسجلت الصين 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

الصين ترحب بالتحقيق

والإثنين الماضي، أعلنت الصين تأييدها فتح تحقيق بشأن فيروس كورونا الذي انتشر في أرجاء العالم انطلاقا من مدينة ووهان بؤرة الوباء.

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جاء ذلك على لسان الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال كلمته في الحفل الافتتاحي للجلسة الـ73 لجمعية الصحة العالمية.

وقال الرئيس الصيني في أول اجتماع افتراضي على الإطلاق للجمعية إن بلاده "تؤيد فتح تحقيق بعد السيطرة على كورونا"، مشيرا إلى دعم بلاده "تقييما شاملا" للاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19.

وشدد على أن الصين "لطالما كان لديها موقف منفتح وشفاف ومسؤول وشاركت المعلومات بشأن الفيروس في وقتها."

وأضاف أن أي لقاح تطوره بلاده ضد كورونا سيكون "للمصلحة العالمية العامة" فور بدء استخدامه، معلنا تقديم ملياري دولار كمساعدات لمكافحته على مدى عامين.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للصين بسبب ما تصفه بـ"تضليل" المجتمع الدولي حول بدء تفشي فيروس كورونا، رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن بكين أظهرت شفافية كبيرة في التعامل مع هذه القضية.