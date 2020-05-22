رئيس الوزراء الأردني يحذر من التساهل بمعركة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

حذر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، من أي ”تباطؤ أو تساهل“ فيما أسماها المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر في كثير من دول العالم بما فيها الأردن.

وقال الرزاز لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية: ”لا هوادة في معركتنا ضد كورونا وأي تباطؤ أو تساهل سيكون له تداعيات خطيرة جدا“.

Advertisements

وسجل الأردن يوم الخميس 13 حالة اصابة بفيروس كورونا، توزعت بين محافظات مختلفة، الأمر الذي دعا المسؤولين لزيادة نبرة التحذير من موجة ثانية للفيروس.

ومنتصف شهر رمضان، شهد الأردن تراجعا كبيرا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث لم يسجل أي إصابة لأكثر من أسبوع، لكن عادت الإصابات من خلال سائقي الشاحنات القادمين من بؤر موبوءة.

يأتي ذلك في ظل قرارات وصفت بـ“المتخبطة“، حيث تراجعت الحكومة عن قرارها بما يخص الحظر خلال أيام العيد، إذ كانت قررت في السابق السماح للمواطنين الخروج سيرا على الأقدام في أول أيام العيد، لكنها تراجعت عن ذلك وأعلنت حظرا شاملا لمدة 3 أيام.

كما قررت الحكومة الأردنية تمديد ساعات السماح للمواطنين بالخروج من منازلهم حتى الساعة 11 ليلا، وهو ما أدى إلى تهافت المواطنين بشكل كبير على المحال التجارية، وسط انتقاد للقرار الذي ساهم في تجمع المواطنين، بما يتنافى مع متطلبات التباعد الاجتماعي.

وشهدت الأسواق الأردنية ازدحاما شديدا بعد قرار الحكومة الأخير المتعلق بالحظر الشامل، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الآلاف أمام المحال التجارية، الأمر الذي أثار استياء في الشارع الأردني.