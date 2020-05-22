ماريو عون: تكتل الآخرين ضد باسيل مرده إلى أنه زعيم قوي ويملك رؤية

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ أن "تكتل الآخرين ضد رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​ مرده إلى أنه زعيم قوي، ويملك رؤية استراتيجية"، نافياً أن يكون قد تخطى التوازنات الداخلية اللبنانية والطائفية".

وشدد عون في تصريح على أنه "لا يزال يرتكز إليها بهدف الوصول إلى ​الدولة المدنية​"، لافتا إلى أن الهدف الأقرب هو ​تحقيق​ "اللامركزية الإدارية كخطوة أولى".

ولا ينفي عون أن باسيل يطرح ملفات حساسة، لكنه يوضح أن ملف الجنسية لا يعارضه فيه ​المسيحيون​ "لأننا في واقع ديموغرافي صعب"، ولا يرى أن موقف باسيل منه "خطأ استراتيجي لأن قول الحقيقة ليس خطأ، فيما يفكر الآخرون بمصالح آنية خلافاً لما نفكر به بالحفاظ على البلد لأولادنا عبر الوصول إلى نظام مدني وغير طائفي".

