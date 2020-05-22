ياسين جابر: توصلنا بالتعاون مع التيار الوطني الحر الى صيغة قانونية تنظم التحويلات الضرورية

اشار عضو كتلة التنمية والتحريري النائب ​ياسين جابر​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "بعد أشهر من توقف ​المصارف​ عن تحويل ​أموال المودعين​ حتى لتغطية حاجاتهم الملحة، في حين كان المحظيين ينالون ما يريدون من تحويلات، توصلنا بالتعاون مع ​التيار الوطني الحر​ الى صيغة قانونية تنظم التحويلات الضرورية بشكلٍ عادل وتنهي الكابيتال كونترول القاسي الذي فرضته المصارف على المودعين".

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