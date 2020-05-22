إدخال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المستشفى بشبهة إصابته بكورونا

أفادت وسائل إعلامية روسية أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف (43 عاما)، أُدخل الى مستشفى في موسكو على خلفية الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وفي السيقاق، كشف مصدر طبي لوكالة "تاس" الروسية الحكومية أن "قديروف نُقل بالطائرة إلى موسكو وهو الآن موجود تحت مراقبة أطباء"، واصفا حالته بأنها "مستقرة".
وتحدثت وكالتا "ريا نوفوستي" و"انترفاكس" أيضا عن ايداع رئيس جمهورية الشيشان الروسية مستشفى في موسكو يوم الخميس.
ولم تعلق السلطات في الشيشان على هذه المعلومات، وقالت في وسائل الإعلام الروسية إن زعيم الشيشان يقود الجهود لمحاربة الوباء.
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