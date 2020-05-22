1255 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

كشف إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، أن ​الولايات المتحدة​ سجلت 1255 وفاة إضافية ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، وبالتالي أصبح إجمالي الوفيات يبلغ 94.661، من أصل 1.576.542 إصابة تم تشخيصها (25.582 إصابة إضافية بين ​الساعة​ 20,30 الأربعاء ومساء الخميس).

ونظرا إلى صعوبة الوصول إلى اختبارات كوفيد-19 بالنسبة إلى عامة الناس، يُرجح أن يكون عدد ​الإصابات​ أعلى بكثير.

وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني ​الفيدرالية​ في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ​ضحايا​ فيروس كورونا المستجد.