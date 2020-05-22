1255 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

كشف إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتحدة سجلت 1255 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبالتالي أصبح إجمالي الوفيات يبلغ 94.661، من أصل 1.576.542 إصابة تم تشخيصها (25.582 إصابة إضافية بين الساعة 20,30 الأربعاء ومساء الخميس).
ونظرا إلى صعوبة الوصول إلى اختبارات كوفيد-19 بالنسبة إلى عامة الناس، يُرجح أن يكون عدد الإصابات أعلى بكثير.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.
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