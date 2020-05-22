رئيس الوزراء الصيني: نواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب كورونا

أعلن رئيس الحكومة الصينية لي كه تشيانغ في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "أننا حققنا إنجازات استراتيجية كبيرة في الرد على تفشي فيروس كورونا المستجد"، مشيرا الى أنه "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد والمهمة الهائلة التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس".
وشدد على "أننا نواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب كورونا، لذلك يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر"، لافتا الى أن "بلادنا ستواجه عددا من العوامل التي يصعب التنبؤ بها بسبب جائحة كوفيد-19 والظروف العالمية".
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