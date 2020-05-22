شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صبرى يوسف يحذر من المبيدات الزراعية المغشوشة ويطالب غلق مصانع بير السلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن المبيدات الزراعية المغشوشة والتى تهدد حياة المواطنين، محذرا من هذا الأمر، وخطورته على الصحة العامة للمواطنين، وعلى قطاع الزراعة بشكل عام، الذى يعد من أهم وأقوى القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى، مما يستوجب ضرورة التصدى لهذه المبيدات، وتلك مجهولة المصدر والتى يتم تصنيعها فى مصانع تحت بير السلم غير خاضعة للمواصفات والاشتراطات المنصوص عليها لأنها بعيدة عن الرقابة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار بعض المبيدات الزراعية المغشوشة والمصنعة تحت بير السلم، ويتم ترويجها بصورة طبيعية من خلال طرحها فى بعض المنافذ المخصصة لبيع المستلزمات الزراعية، وفى حقيقة الأمر هذه المنتجات مجهولة المصدر، ولا يعلم أحد مصدرها الحقيقى، مما يجعلها تؤثر على المحاصيل وعلى المواطنين فى نفس الوقت.

وطالب عضو مجلس النواب، تشديد الرقابة على هذه المنتجات ووضع طرق وآليات تداولها وبيعها، على أن يكون هناك حملات توعية للمواطنين بشأن المنتجات السليمة الخاصة للمواصفات القياسية، مطالبا بغلق كافة مصانع بير السلم التى تروج منتجات ضارة على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة إعادة النظر فى أسعار المستلزمات الزراعية، وضرورة ترجمة اهتمام الدولة بالفلاح فى صورة قرارات على أرض الواقع، و تسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة ووضع هامش ربح مناسب لهم على أن يُراعى الزيادة التى شهدتها المستلزمات الزراعية خلال الفترة الأخيرة.