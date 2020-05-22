شكرا لقرائتكم خبر عن مراعاة الكود الهندسى لذوى الإعاقة حال استخراج تراخيص المبانى الجديدة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق لذوى القدرات الخاصة، وفيما يلى نرصد أبرز هذه الحقوق بشأن الإتاحة لهم فى الكود الهندسى، وتهيئة المنشآت لهذا الهدف.

ووفقا للقانون:

تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وكافة الجهات المختصة المبينة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها باشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم والفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك عند إصدار ترخيص للمبانى الجديدة و تهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة والمبانى التعليمية والتجارية ودور العرض والقاعات والمطاعم والكافيتريات والمستشفيات والمبانى العلاجية والطرق والأرصفة والكبارى والأنفاق ومرافقه وفقا لأحكام قانون البناء المشار اليه، وتبين اللائحة التنفيذية أشكال التيسيرات وطرق تقديمها.