أسرة شهيد البرث بكفرالشيخ: فخورون بأبطال الكتيبة 103 صاعقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

عقب انتهاء الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار" الذي جسد الملحمة البطولية للشهيد أحمد منسي وأفراد الكتيبة 103 صاعقة، أعربت أسرة الشهيد عبد الجواد عبد العليم سليم، إبن محافظة كفرالشيخ، وأحد أبطال موقعة البرث، عن فخرها واعتزازها بابنها وكل رفاقه، وفي مقدمتهم الشهيد المقدم أحمد منسي.

وقال محمود سليم شقيق الشهيد عبد الجواد، لـ"الخليج 365"، إنه رغم حالة الحزن التي انتابت أفراد الأسرة والجيران أثناء تجمعهم لمشاهدة الحلقة، إلا أنهم يشعرون بالفخر وأنهم مرفوعي الرأس لكونهم ضمن أسرة أحد أبطال موقعة البرث، والذي كان قريبًا من الشهيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103.

كانت أسرة الشهيد عبد الجواد عبد العليم سليم، وعددًا من أبناء مسقط رأس الأسرة بعزبة السيد خليل، التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، يتجمعون أمام التلفاز لمشاهدة الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، أثناء عرضها في أوقات مختلفة على بعض الفضائيات. ​