قال صلاح خاشقجي ابن الصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم الجمعة إنه واخوته قد عفوا عن قتلة أبيهم.
وقال صلاح في تغريدة على تويتر ”في هذه الليلة الفضيلة من الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى ’فمن عفا وأصلح فأجره على الله‘“.
”ولذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنا عفونا عن من قتل والدنا لوجه الله تعالى وكلنا رجاء واحتساب للأجر عن الله عزوجل“.
كانت هذه تفاصيل خبر تغريدة على تويتر: أبناء جمال خاشقجي يعفون عن قتلة أبيهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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