الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات خامنئي

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وقال بوريل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ وجهها إلى خامنئي: ”إنني أدين بأشد العبارات الممكنة دعوة المرشد الأعلى الإيراني، لقتال إسرائيل، إن هذا تهديد للسلم والأمن الدوليين“، مضيفًا: ”إن أمن إسرائيل له أهمية قصوى وسوف يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانبه“.
وقد أدان عدد من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين والإسرائيليين، تصريحات خامنئي.
ووصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تغريدة خامنئي بأنها ”مقرفة ومعادية لليهود“، قائلاً: ”لا يجب أن يكون هناك لمثل هذه التصريحات مكان على تويتر أو أي شبكة اجتماعية أخرى“.
كما قال خامنئي في تغريدة أخرى عبر حسابه الفارسي في ”تويتر“، مساء الأربعاء، إزالة دولة إسرائيل لا يعني إزالة اليهود، ولا علاقة لنا بالشعب اليهودي.
وذكر خامنئي أن ”إزالة إسرائيل يعني أن الشعوب المسلمة والمسيحية واليهودية في فلسطين ستختار حكومتها، وتطرد الأجانب والسفاحين مثل نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، مضيفاً إن ”هذا معنى محو وإزالة اسرائيل وسيحدث“.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.