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وفي المجموع، توفي 94661 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل 1.576.542 إصابة تم تشخيصها.
ونظرا إلى صعوبة الوصول إلى اختبارات كوفيد-19 بالنسبة إلى عامة الناس، يُرجح أن يكون عدد الإصابات أعلى بكثير.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب عزمة تنكيس الأعلام الأميركية تكريما لضحايا الوباء الفتاك.
وقال ترامب على تويتر “سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تخليدا لذكرى الأميركيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا”.
وتعرض الرئيس الأميركي إلى انتقادات عدة داخلية تتهمه بالتأخر في التعامل مع كورونا الذي فتك بالأميركيين، علما بأنه شن من ناحيته هجوما حادا على الصين التي انطلق منها الفيروس، بدعوى إخفائها حقيقته المميتة عن العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر في 24 ساعة .. 1255 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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