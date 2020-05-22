ترامب ينكس الأعلام الأميركية تكريماً لضحايا الوباء

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في وقت سجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، 1397 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمة تنكيس الأعلام الأميركية.
ونقلت فرانس برس أن ترامب يعتزم تنكيس الأعلام تكريما لضحايا الوباء الفتاك الذي زاد عددهم عن 93 ألف وفاة.
وأوضح ترامب أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام.
وقال على تويتر “سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تخليدا لذكرى الأميركيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا”.
وتعرض الرئيس الأميركي إلى انتقادات عدة داخلية تتهمه بالتأخر في التعامل مع كورونا الذي فتك بالأميركيين، علما بأنه شن من ناحيته هجوما حادا على الصين التي انطلق منها الفيروس، بدعوى إخفائها حقيقته المميتة عن العالم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.