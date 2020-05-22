البرازيل..وفيات قياسية بكورونا في 24 ساعة

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يبدو أن فيروس كورونا الجديد بدأ ينقل هجماته القوية إلى الأميركيتين بعد أن سجلت إصابات فاقت الألف في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وعدة مئات في المكسيك.

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البرازيل عتبة العشرين ألفا الخميس، بعد تسجيل ارتفاع قياسي لعدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 1188 وفاة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وتشهد البرازيل حاليا ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات بالفيروس، إذ سجلت إجمالي 20,047 وفاة و310,087 إصابة مؤكدة، وهي أرقام يقول علماء إنها “أقل بكثير من العدد الفعلي”.

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والبرازيل التي يبلغ عدد سكانها 210 مليون نسمة هي الدولة السادسة من حيث عدد وفيات كوفيد-19. وهي الثالثة من حيث حالات الإصابة خلف الولايات المتحدة وروسيا.

وقد تضاعف عدد الوفيات خلال 11 يوما فقط في البرازيل، وفق أرقام وزارة الصحة.

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بشكل مقلق للغاية، دعا الرئيس اليميني جايير بولسونارو مجددا الخميس إلى استئناف النشاط من أجل “إنقاذ الاقتصاد”، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.