أمريكا.. 35 ألف وفاة بكورونا كان من الممكن تجنبها

قال باحثون من جامعة كولومبيا الأميركية إنه كان يمكن تجنّب حدوث أكثر من 35 ألف وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، في حال تمّ اتخاذ تدابير حجر في البلاد، قبل أسبوع من تاريخ فرضها.

ووفق التوقعات التي جرت بناء على عدة نماذج حسابية ونشِرت على موقع “ميدركسيف”، فإن 61 بالمئة من الإصابات (أكثر من 700 ألف) و55 بالمئة من بين أكثر من 65 ألف وفاة (أي 35 ألفا على الأقل) المسجلة حتى 3 مايو “كان يمكن تجنّبها” في حال فرِضت تدابير تباعد اجتماعي وآليات للسيطرة على الوباء “قبل أسبوع فقط”.

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وتؤكد هذه التوقعات وفق الباحثين مخاطر تخفيف الحجر الذي بدأ بدرجات متفاوتة في جميع الولايات الأميركية للحدّ من الأثر الاقتصادي للوباء.

وقبل 10 أيام، وضع المخرج أوجين جاريكي “ساعة الموت” في ساحة التايمز الشهيرة بقلب مدينة نيويورك.

وتظهر الساعة عدد الوفيات التي يعتبر أنه كان بالإمكان تجنبها في حال فرض الرئيس دونالد ترامب، قواعد التباعد وإغلاق المدارس يوم 9 مارس بدلا من 16 مارس.