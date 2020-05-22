الصين: مواجهة أمريكا لن تشعرنا بالرعب

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وساءت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مع اتهام واشنطن لبكين بسوء التعامل مع تفشي وباء كورونا المستجد، وتحميلها مسؤولية الأضرار الناجمة عنه من فقدان الوظائف وإغلاق الشركات.
وقال تشانغ يه سوي، المتحدث باسم البرلمان الصيني، للصحفيين في إفادة صحفية قبل افتتاح الجلسة السنوية للبرلمان يوم الجمعة “الصين لا تبدأ أي مشكلة لكنها لا تشعر أيضا بالرعب من حدوث مشكلة”.
وتابع قائلا إن الولايات المتحدة لديها الكثير الذي ستخسره، وإن التعاون هو النهج الحكيم الذي يتعين اتخاذه.
وقال “التعاون بين الصين والولايات المتحدة يفيد الطرفين فحسب، في حين أن الصراع سيضر بهما معا… التعاون هو الخيار الوحيد الصحيح”.
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