بؤر عائلية وصناعية..تسجيل إصابة 16 شخص بكورونا في ليلة واحدة بطنجة -التفاصيل

في رقم قياسي، سجلت مدينة طنجة ليلة الخميس، إصابة 16 شخص بكورونا، من بينها بؤر عائلية وأخرى صناعية.

وحسب مصدر مطلع، فقد تم تسجيل 8 حالات أولى لأفراد عائلة كاملة مكونة من رجال وأطفال ونساء بحي ݣورزيانة، تكونت من بؤرة صناعية قبل أن تتحول إلى بؤرة عائلية.

وحسب ذات المصدر، فإن الحالات الستة المتبقية جاءت بعد إصابة شخص يعمل في مصنع نقل العدوى إلى 5 أفراد من العائلة، من بينهم سيدة تبلغ 50 عاما، يقطنون بحومة الواد”حي الحداد”.

وأفاد ذات المصدر، أن الحالات المتبقية، وعددها 2، هما لأمرأة مسنة وابنها الثلاثيني، ويقطنان بمنطقة باستور.

هذا وقد أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلال 24 ساعة الماضية، عن تسجيل 01 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمدينة طنجة ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 729 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19.