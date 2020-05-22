استئناف الدوري الإسباني بعد 20 يوما بمباراة فريق مدافع “الأسود”

تعود عجلة الدوري الإسباني إلى الدوران من جديد بعد توقف اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”، والذي حكم بتعليق جميع الدوريات العالمية.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، نقلا عن برنامج رياضي بإذاعة “كوبي” أن دوري “ليغا” سيستأنف نشاطه الكروي يوم 12 يونيو المقبل، مشددا في السياق ذاته على كون شريط المنافسة سيقص من خلال بوابة ديربي عاصمة الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس.

وشدد المصدر ذاته على كون البرنامج العام لـ 11 جولة التي تفصل عن إسدال الستار على منافسات دوري الجارة الشمالية للمغرب سيتم إرساله، بشكل رسمي، إلى الفرق يوم 28 ماي الجاري.

وشدد المصدر ذاته على كون توجه المسؤولين عن الدوري الاسباني يسير نحو خوض المباريات بشكل يومي بما فيها أيام الاثنين.

وفضلا عن ديربي إشبيلية وبيتيس، يتضمن برنامج الجولة الـ 28 من الدوري الاسباني مباريات الأتليتيك والأتليتيكو، سيلطا وفيا ريال، إسبانيول وآلافيس، غرناطة وخيطافي، ليغانيس وبلد الوليد، مايوركا وبرشلونة، ريال مدريد وإيبار، ريال سوسييداد وأوساساونا، فضلا عن فالنسيا وليفانتي.