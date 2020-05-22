الوهابي لاعب اتحاد طنجة لـ”اليوم 24″: حسم البطولة بالاعتماد على معيار النقاط ليس عادلا-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال حاتم الوهابي لاعب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، إنه يقضي فترة الحجر الصحي ورمضان، بمدينة أصيلة، بين القيام بالأشغال المنزلية، والتمارين الرياضية للمحافظة على اللياقة البدنية.

وكشف الوهابي لـ”اليوم24″ أن معيار حسم البطولة الاحترافية بواسطة النقاط، ليس خيارا عادلا، دون أن يفوت الفرصة لتقديم شكره لجماهير الاتحاد على دعم ومساندة الفريق في كل المباريات التي خاضها.

وشدد الوهابي على ضرورة الالتزام بتدابير الحجر الصحي، للحد من انتشار وباء كورونا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها.