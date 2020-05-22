فيديو: يونس الميموني
قال حاتم الوهابي لاعب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، إنه يقضي فترة الحجر الصحي ورمضان، بمدينة أصيلة، بين القيام بالأشغال المنزلية، والتمارين الرياضية للمحافظة على اللياقة البدنية.
وكشف الوهابي لـ”اليوم24″ أن معيار حسم البطولة الاحترافية بواسطة النقاط، ليس خيارا عادلا، دون أن يفوت الفرصة لتقديم شكره لجماهير الاتحاد على دعم ومساندة الفريق في كل المباريات التي خاضها.
وشدد الوهابي على ضرورة الالتزام بتدابير الحجر الصحي، للحد من انتشار وباء كورونا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الوهابي لاعب اتحاد طنجة لـ”اليوم 24″: حسم البطولة بالاعتماد على معيار النقاط ليس عادلا-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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