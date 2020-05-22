بعد توقف لأزيد من شهرين.. سوق المواشي في الفقيه بنصالح يعود إلى نشاطه

بعد أزيد من شهرين من التوقف، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، عاد، صباح يوم الخميس، السوق الأسبوعي خميس ابن شكدال، في إقليم الفقيه بن صالح، إلى الانعقاد بإجراءات احترازية، ووقائية.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أنه بناءً على قرار لجماعة بن شكدال تقرر، رسميا، فتح السوق الأسبوعي في جماعة خميس بني شكدال استثنائيا فقط لبيع المواشي، والدواجن في إقليم الفقيه بن صالح.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم فتح، استثنائيا، السوق الأسبوعي لجماعة خميس بني شكدال، من الساعة 7 صباحا الى ساعة 12 زوالا، في وجه سكان الإقليم فقط لبيع المواشي، والدواجن غير المذبوحة دون سواها من الأنشطة التجارية الأخرى.

وكانت اللفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أعلنت عقب اجتماع ئيسها مع الكاتب العام لوزارة الفلاحة، عن إعادة افتتاح 12 سوقا أسبوعيا، في كل من سيدي قاسم، وفكيك، وتطوان، وخنيفرة، وآسفي، والراشيدية، والفقيه بنصالح، وبولمان، وسطات، واشتوكة – آيت باها، والخميسات، وجرادة.