يوميّات الحجْر المنزليّ | خمس قصص مصوّرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

يضمّ هذا الملفّ خمس قصص مصوّرة، أنجزها مصوّرون شباب من فلسطين والعالم العربيّ، وهي نتاج مسابقة "يوميّات الحجْر المنزليّ" للقصص المصوّرة على إنستغرام، الّتي أطلقتها جمعيّة الثقافة العربيّة - حيفا خلال نيسان (أبريل) 2020، استمرّت شهرًا، وشارك فيها 52 مشاركة ومشاركًا، نُشرت قصصهم جميعها عبر حساب الجمعيّة على إنستغرام.

تكوّنت لجنة تحكيم الجائزة من الفنّانة رلى خوري، والمصوّر محمّد بدارنة، والفنّان والمحاضر محمّد جبالي، وقد أعلنت عن فوز ثلاث قصص مصوّرة بـ "جائزة لجنة التحكيم"، وفوز قصّتين بـ "جائزة الجمهور"، كما أوصت اللجنة بمشاركة مجموعة من القصص الأخرى في معرض صور خاصّ ضمن أنشطة جمعيّة الثقافة العربيّة مستقبلًا.

* القصص الفائزة بـ "جائزة لجنة التحكيم"

لقاء مع السماء | نردين حبيب الله

صمت | ربى فراونة

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ربّما كان حلمًا، ربّما كان واقعًا | سيف حسين

* القصص الفائزة بـ "جائزة الجمهور"

الأمور تبدو مختلفة | ستيفاني خوري

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