شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على شخص يطلق النار ويتباهى بحيازة سلاح ناري والان نبدء بالتفاصيل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يطلق النار ويتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه ، فقد تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله - من تحديد هويته وهوية صاحب الحساب الذي قام بتوثيق ذلك ونشره، والقبض عليهما وهما(مواطِنَانْ/ في العقدين الثاني والثالث من العمر) ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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