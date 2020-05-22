قتلى وجرحى في انفجار دراجة مفخخة شرقي سوريا

انفجرت دراجة نارية مفخخة، مساء الخميس في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.



وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن دراجة نارية مفخخة كانت مركونة، وسط سوق مدينة البصيرة، الذي يسيطر عليه مجموعات "قسد" ( قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من القوات الأمريكية بريف دير الزور الشمالي انفجرت مساء اليوم ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعات "قسد" فرضت على الفور طوقا أمنيا حول منطقة الانفجار.