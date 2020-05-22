أبناء «جمال خاشقجي» يعلنون العفو عن قاتل والدهم

أعلن أبناء جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم رحمه الله، وفق ما أعلنه نجله صلاح خاشقجي . وكتب "صلاح خاشقجي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين)، مضيفا: عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل.

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