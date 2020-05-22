مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الفطر المبارك

الجمعة 22 مايو 2020

صورة أرشيفية

جدد مركز الفلك الدولي توقعاته السابقة بأن يكون يوم الأحد 24 أيار/ مايو هو أول أيام عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية، التي بدأت شهر رمضان يوم 24 أبريل الماضي.

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ونشر المركز عبر صفحته على ”تويتر“ ردًا على أنباء جرى تداولها بأن السبت المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر.

وقال المركز: ”وردتنا العديد من الاستفسارات حول التغريدة المنتشرة ومفادها أن العيد يوم السبت. مضمون التغريدة غير صحيح، والعيد يوم الأحد في غالبية العالم الإسلامي“.

وأحال المركز المتابعين إلى بيان أصدره قبل أيام قال فيه إن ”رؤية الهلال مساء يوم الجمعة (29 رمضان) مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي؛ بسبب غروب القمر قبل الشمس؛ وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد“.

وتابع أنه ”قد يكون يوم الإثنين أول أيام العيد في بعض الدول التي بدأت رمضان في 25 أبريل، مثل بروناي وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والسودان والمملكة المغربية؛ نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة“.