شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجّل 22,860 إصابة مؤكدة و 1,397 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:27 صباحًا, 22 مايو 2020 م المناطق _ واشنطن أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22,860 إصابة مؤكدة و 1,397 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,551,095 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 93,061 حالات وفاة.

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