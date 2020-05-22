شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لن أفرض الإغلاق عند حدوث موجة تفشٍ ثانية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه لن يحاول فرض الاغلاق مرة أخرى في حال ما ضربت البلاد موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد

وقال ترامب في إشارة إلى موجة ثانية: "سنقوم بإخماد النيران، ولن نغلق البلاد، سنقوم بإخماد النيران".

ياتي تصريح ترامب في الوقت الذي خففت فيه جميع الولايات الأمريكية الخمسين قيود الإغلاق إلى حد ما، حيث تضغط الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى حد كبير لإعادة فتح أسرع بينما تتخذ الولايات التي يقودها الديمقراطيون نهجًا أكثر حذراً.

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وحذر مسؤولو الصحة العامة من أن تخفيف إجراءات الإغلاق بسرعة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى موجة ثانية من الفيروس في الخريف والشتاء.

ورفض ترامب يوم الخميس أيضًا ارتداء كمامة في الأماكن العامة أثناء جولته في مصنع السيارات في ميتشجان، على الرغم من دعوة المدعي العام في الولاية للرئيس بارتداء الكمامة وفقًا لأوامر الصحة العامة.

وقال ترامب عندما سئل من أحد الصحفيين عن سبب اختياره عدم ارتداء الكمامة: "لم أرغب في منح الصحافة متعة رؤيتها".