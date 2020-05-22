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مصر تعرب عن استعدادها للمشاركة في اجتماع "سد النهضة" شريطة الجدية

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أعربت مصر عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده بشأن سد النهضة، مشيرة إلى نتائج الاجتماع الذي عُقد اليوم بين رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي اتفقا من خلاله على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل السد، حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الأخيرة.

وأكدت الخارجية المصرية - في بيان لها اليوم - أهمية أن يكون الاجتماع جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.

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