شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن استعدادها للمشاركة في اجتماع "سد النهضة" شريطة الجدية والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الخارجية المصرية - في بيان لها اليوم - أهمية أن يكون الاجتماع جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.
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