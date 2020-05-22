شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان في الكارثة.. ودياب يعدد إنجازات حكومة «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، في كلمة ألقاها في السراي لمناسبة مرور 100 يوم على نيل الحكومة الثقة، «أنّنا عبرنا المرحلة الأولى وربما الآتي صعب أيضًا لكن الضوء بدأ يلوح في الأفق، وما زرعناه عبر 100 يوم ستبدأ براعمه بالظهور». وقال: «إنّنا نعالج أزمة الدولار وتبلغت وعدًا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنه سيتدخّل للجم ارتفاع سعر صرف الدولار. وسيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية، وستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار السلع الغذائية».

وأشار إلى أنّ «الإنجازات التي يمكن تعدادها هي: إطلاق بداية التدقيق في ميزانية المصرف المركزي، لأول مرة في تاريخ لبنان، دعوة الجهات المانحة للكشف عن الأموال المنهوبة واسترجاعها، إقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإقرار تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه، انتهاء بالمرحلة الأولى من التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، والاستعداد للمرحلة الثانية».

أزمة غذائية

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ومتجاهلًا دور حزب الله التخريبي اقتصاديًا وسياسيًا كتب الرئيس دياب، مقالًا في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، حذّر فيه من أنّ «أزمة غذائية تطل برأسها في لبنان»، كما حذر من «خطر أزمة غذائية كبيرة»، لافتًا إلى أنه قبل أسابيع قليلة، شهد لبنان احتجاجات الجوع الأولى.

وأشار إلى أن «العديد من اللبنانيين توقفوا بالفعل عن شراء اللحوم والفواكه والخضراوات، حتى أن البعض سيجد قريبًا صعوبة في شراء الخبز»، مؤكدًا أن كلًا من هيومن رايتس ووتش والبنك الدولي حذرا من أن أكثر من نصف الأسر اللبنانية قد لا تستطيع شراء الطعام بنهاية العام».

وتحدّث دياب في مقاله عن الأسباب التي وصلت بلبنان إلى هذه الحال، قائلًا: إن أزمة ثلاثية ضربت لبنان وشعبه، مضيفًا: أولًا، نتيجة لسوء الإدارة السياسية والفساد على مدى عقود، كان هناك نقص كبير في الاستثمار في قطاعنا الزراعي، الذي يمثل ربع القوى العاملة الوطنية، ولكن 3% فقط من نتاجنا الاقتصادي.