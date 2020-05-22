الجيش الليبي يسقط مسيرتين تركيتين في ترهونة جنوب طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أسقط الجيش الليبي طائرتين تركيتين مسيرتين، الخميس، بضواحي مدينة ترهونة.



وقال الضابط في الجيش سليم بن محمود، لـموقع“إرم نيوز“: إن وحدات القوات المسلحة أسقطت طائرتين مسيرتين فوق ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف أنّ ”وحدات الجيش استكملت عمليات إعادة الانتشار في محاور طرابلس بعد تزويدها بعتاد جديد ووصول الدعم البشري، بانتظار تعليمات قيادة الجيش لتنفيذ المهام الجديدة“.

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وأشار إلى أن ”قوة من الكتيبة 448 مشاة وبعض الوحدات العسكرية في محور عين زارة قامت بعملية خلف خطوط الميليشيات، أسفرت عن أسر مجموعة من المسلحين بينهم مرتزقة أجانب“.

وأوضح أن المقبوض عليهم من الجنسية الليبية هم: ”علي محمد التركي (قائد ميداني تابع لميليشيات زليتن)، وعلي رجب بوسليم (عنصر بميليشيات زليتن)، وعمر سوالم ويوسف مصطفى ومعاذ شتوان“.

ووفق الضابط بن محمود، فإن قوات الجيش ألقت القبض على عناصر ميليشيات من الجنسية السورية، وهم: ”أنس طاووت (45 سنة)، محمود الحمدو بن خالد (41 سنة)، أسامة علي حمامي (37 سنة)، يوسف قشقش (19 سنة)“، وجميعهم من مدينة حلب.

وحول التطورات في بلدة الأصابعة في الجبل الغربي، قال الضابط الليبي: إن ”الجيش لم يتواجد في الأصابعة ولم يخض فيها أي حرب“.

وتابع أن ”المدينة تعرضت لقصف عنيف أسفر عن مقتل 7 مدنيين، وعليه تم سحب قوات الجيش بالتمركزات في مداخل المدينة؛ لتجنيبها القصف المدفعي والطيران التركي المسير“.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو سيطرة قواته على مدينة الأصابعة بالكامل.