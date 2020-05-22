السعودية تزيل اسم أحد شوارع الرياض لتشابه الأسماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت أمانة الرياض، يوم الخميس، إنها أزالت مسمى أحد شوارع العاصمة السعودية بعد تلقيها بلاغا من مواطن سعودي حول الاسم، الذي تقول إنه يتشابه مع ”أحد المعتدين على الجزيرة العربية“.

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وجاء عبر تغريدة للأمانة في تويتر أنه ”منعًا للالتباس وتفاعلاً مع بلاغ مواطن.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض، والمقصود به الأديب والمفكر، وذلك لتشابهه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية“.

ووفق الأمانة، فإن اسم الشارع كان المقصود به فيما يبدو القاص والكاتب المصري إبراهيم المصري، المولود في القاهرة في العام 1900 والمتوفى عام 1979، والذي ينتمي لرواد القصة القصيرة في مصر.

ويتشابه اسم الأديب مع نجل حاكم مصر محمد علي باشا، الذي عاش في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وأرسله والده لغزو الجزيرة العربية والقضاء على الدولة السعودية الأولى في القرن التاسع عشر.

وقوبلت خطوة الأمانة بردود فعل مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دعا البعض لمراجعة أسماء الشوارع في جميع أنحاء المملكة.