- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تزيل اسم أحد شوارع الرياض لتشابه الأسماء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
قالت أمانة الرياض، يوم الخميس، إنها أزالت مسمى أحد شوارع العاصمة السعودية بعد تلقيها بلاغا من مواطن سعودي حول الاسم، الذي تقول إنه يتشابه مع ”أحد المعتدين على الجزيرة العربية“.
وجاء عبر تغريدة للأمانة في تويتر أنه ”منعًا للالتباس وتفاعلاً مع بلاغ مواطن.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل مسمى إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض، والمقصود به الأديب والمفكر، وذلك لتشابهه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية“.
ووفق الأمانة، فإن اسم الشارع كان المقصود به فيما يبدو القاص والكاتب المصري إبراهيم المصري، المولود في القاهرة في العام 1900 والمتوفى عام 1979، والذي ينتمي لرواد القصة القصيرة في مصر.
ويتشابه اسم الأديب مع نجل حاكم مصر محمد علي باشا، الذي عاش في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وأرسله والده لغزو الجزيرة العربية والقضاء على الدولة السعودية الأولى في القرن التاسع عشر.
وقوبلت خطوة الأمانة بردود فعل مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دعا البعض لمراجعة أسماء الشوارع في جميع أنحاء المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تزيل اسم أحد شوارع الرياض لتشابه الأسماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.