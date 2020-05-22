إيداع الرئيس الشيشاني المستشفى بشبهة إصابته بكوفيد-19

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موسكو: أودع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف (43 عاما) مستشفى في موسكو الخميس على خلفية الاشتباه بإصابته بكوفيد-19، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية. وقال مصدر طبي لوكالة تاس الحكومية "نُقل رمضان قديروف بالطائرة إلى موسكو، نشتبه في (إصابته) بفيروس كورونا المستجد. هو الآن موجود تحت مراقبة أطباء"، وأضاف أن حالته "مستقرة". وتحدثت وكالتا ريا نوفوستي وانترفاكس أيضا عن ايداع رئيس جمهورية الشيشان الروسية مستشفى في موسكو يوم الخميس.

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