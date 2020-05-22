تعرف على أهم الإصلاحات المُستهدفة بالموازنة الجديدة × 15 نقطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكس البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أهم الإصلاحات والافتراضات التى تعكسها تقديرات مشروع الموازنة، ونستعرض خلال النقاط التالية أهم الإصلاحات المُستهدفة بمشروع الموازنة: 1- تقديم كافة أوجه المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثرأ بتداعيات انتشار فيروس کورونا ومساندة النشاط الاقتصادی 1- تقديم كافة أوجه المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثرأ بتداعيات انتشار فيروس کورونا ومساندة النشاط الاقتصادی 2- استهداف زيادة حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 0,5% من الناتج المحلى 3- العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية 3- العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية 4- زيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى بشكل كبير يفوق معدل نمو باقى بنود المصروفات 5- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين ولصالح الإنفاق الاستثمارى الموجه للمشروعات المنتجة 5- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين ولصالح الإنفاق الاستثمارى الموجه للمشروعات المنتجة 6- زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 177 مليار جنيه بأعلى معدل نمو سنوى Advertisements 7- تخصيص مبلغ 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1,2 مليون وحدة سكنية 7- تخصيص مبلغ 3,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1,2 مليون وحدة سكنية 8- تخصيص مبلغ 5,7 مليار جنيه لتمويل أنشطة التمويل الاجتماعى وإسكان محدودى الدخل 9- الإلتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية (مخصصات الصحة، التعليم والبحث العلمى نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى) 9- الإلتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية (مخصصات الصحة، التعليم والبحث العلمى نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى) 10- استهداف مبادرات محددة وبرامج واضحة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خاصة الطبقة المتوسطة 11- لمساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية 11- لمساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية 12- زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة فى ضوء التوسع فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل 13- تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحى 13- تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحى 14- التعامل مع والحد من انتشار فيروس كورونا، علما بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحى تصل إلى نحو 10,6 مليار جنيه 15- الاستمرار والتوسع فى التسعير السليم للسلع والخدمات بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات 15- الاستمرار والتوسع فى التسعير السليم للسلع والخدمات بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات

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