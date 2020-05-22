شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة تيشيرت منسي والأبطال.. تفاعل كبير بالشارع المصرى مع ملحمة البرث ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار التى لاقت تفاعلا كبيرا من المصريين، حيث ارتدى عدد كبير من الشعب المصرى تيشرتات مطبوع عليها صور شهداء وحوش ملحمة البرث عقب مشاهدتهم حلقة اليوم.



تيشيرت منسى وأبطال ملحمة البرث (1)

وظهر من خلال الصور شباب وفتيات ومسنين، وهم يرتدون التيشيرتات، ويلوحون بعلامات النصر عقب مشاهدة أحداث المسلسل، فيما خلق تأثيرا كبيرا ليصيغ أذهانهم ويخلق لهم الفرصة للتعرف على الأبطال الحقيقين وقصصهم والبطولات التي يسطرونها للحفاظ على رمال سيناء الغالية وحمايتها من التكفيريين والإرهابيين.



تيشيرت منسى وأبطال ملحمة البرث (2)