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شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة تيشيرت منسي والأبطال.. تفاعل كبير بالشارع المصرى مع ملحمة البرث ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار التى لاقت تفاعلا كبيرا من المصريين، حيث ارتدى عدد كبير من الشعب المصرى تيشرتات مطبوع عليها صور شهداء وحوش ملحمة البرث عقب مشاهدتهم حلقة اليوم.
تيشيرت منسى وأبطال ملحمة البرث (1)
وظهر من خلال الصور شباب وفتيات ومسنين، وهم يرتدون التيشيرتات، ويلوحون بعلامات النصر عقب مشاهدة أحداث المسلسل، فيما خلق تأثيرا كبيرا ليصيغ أذهانهم ويخلق لهم الفرصة للتعرف على الأبطال الحقيقين وقصصهم والبطولات التي يسطرونها للحفاظ على رمال سيناء الغالية وحمايتها من التكفيريين والإرهابيين.
تيشيرت منسى وأبطال ملحمة البرث (2)
وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصرياً على شاشة قناة ON، أحداثاً مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل.
تيشيرت منسى وأبطال ملحمة البرث (3)
وفي فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.
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