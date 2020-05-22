شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات أردوغان.. أم وأبناءها يبحثون عن الطعام فى صندوق قمامة بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النائب السابق لحزب الشعب الجمهوري باريس ياركداش صورة لأم وأبناءها يبحثون عن الطعام في إحدى صناديق القمامة في حي باهتلي افلر في مدينة شوروم في تركيا. وعلق النائب على الصورة، قائلا: التاريخ 17 مايو 2020 .. حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومي هم من في السلطة، ام وطفليها ربما لا يدركان مايحدث، يبحثون عن طعام في القمامة في حي باهتشيلي افلر في شوروم، انها لصورة مخزية للسلطة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاكات أردوغان.. أم وأبناءها يبحثون عن الطعام فى صندوق قمامة بتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.