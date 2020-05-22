شكرا لقرائتكم خبر عن قطريون يتهمون تميم بالتطبيع مع إسرائيل بعد تخصيص تذاكر طيران لأطباء تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن نشطاء قطريون هجوما عنيفا ضد إجراءات التطبيع الطبى التى أعلنت عنها الخطوط الجوية القطرية مؤخرا بتوفير الاف التذاكر للاطقم الطبية الإسرائيلية للوصول الى الأراضى القطرية.

ونشر حساب حملة "شباب قطر ضد التطبيع "تغريدة حول الخبر قالت فيها أنه في الأيام الماضية انتشر خبر يتعلق بتطبيع الخطوط الجوية القطرية مع العدو الصهيوني ولأجل توخي الدقة آثرنا التأخر في نقل الخبر للبحث في صحته والذي تبين لنا وللأسف بأنه صحيح. حيث أعلنت الخطوط الجوية القطرية بأنها ستتبرع بعدد من التذاكر المجانية للطاقم الطبي في دولة الاحتلال الصهيوني.

‏ونقلت الحملة تصريحات أكبر الباكر الرئيس التنفيذى للخطوط التى قال فيها :ان كل دولة في العالم، بما في ذلك الدول المجاورة لنا وبما في ذلك دولة إسرائيل، سيخصص لهم عدد من التذاكر ، حسب عدد السكان وحجم الدولة، بحيث نوزع المئة ألف تذكرة التي نقدمها بالتساوي. ليس هناك فرق ولا توجد حواجز ولا حدود في المجال الطبي" بحسب التعبيرات التى استخدمها المسؤول الرسمى القطرى

ونشرت الحملة تغريدات عدد من الشباب القطرى الغاضب ،حيث قال أحدهم :"‏‎‎عفوا ندفع لمن .. لمن يعالج من شارك في قتل العرب الفلسطيينين نساءهم واطفالهم هل الطاقم الطبي هناك يصح ان نطلق عليهم ملائكة الرحمة ام هم الشر ومن يعالج مريضهم ليعود للساحه من جديد لقتل وسحق المستضعفين من اهل فلسطين !!!"

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وقال آخر:"‏‎مع الأسف حكومتنا العزيزة ناقضت نفسها في الكثير من المواقف!!

تدفع الملايين مساعدات لأشقائنا الفلسطينيين في غزة ،ثم تستضيف أطباء صهاينة في مؤتمرات حماية الطفل!!و رياضيين يخدمون في الجيش الإسرائيلي في بطولاتها الرياضية!!إذا لم تستح فاصنع ما شئت."

تجدر الإشارة الى أن الخطوط الجوية القطرية خصصت ١٠٠ الف تذكرة للاطقم الطبية من دول الجوار لزيارة قطر على أثر أزمة فيروس كورونا