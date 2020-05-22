شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سلطة تميم الهشة تدفع 10 مليارات دولار إلى تركيا لتجاوز أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديوجراف حول المساعدات المالية التي قدمتها قطر لصالح تركيا حتى تتمكن من تجاوز أزمتها المالية، حيث أشار إلى أنه بعد بعد هبوط قياسى لسعر الليرة وقلق بشأن الاحتياطات الأجنبية لجأ أردوغان مجددًا لكفيله تميم طلبًا للمساعدة.

وأشار الفيديوجراف إلى أن مسئولي الخزانة والبنك المركز بتركيا تواصلا مع نظرائهما القطريين لزيادة حجم التسهيلات وتوفير احتياطات النقد الأجنبى، حيث تحتاج تركيا إلى 10 مليارات دولار لتجاوز الأزمة.

وذكر الفيديوجراف أن سياسات أردوغان تسببت في زيادة عبء الديون المتضخم والاقتصاد التركى يواجه خطر انهيار سعر صرف العملة كما لفت إلى أن نحو 15 مليار دولار تحملتها خزائن قطر لإنقاذ تركيا في 2018 وذكر أن قطر اقترضت 10 مليارات دولار في أبريل وتستعد لطلب قرض جديد لتجاوز أزمتها الاقتصادية

وقال الفيديوجراف: "سلطة تميم الهشة ومعاداته لمحيطه العربى جعلته مطمعا لكل حلفائه لتجاوز أزماتهم، فالى متى يتحمل الشعب القطرى فواتير إدارة تميم؟"

كانت السلطات الصحية القطرية أعلنت عن تسجيل أكثر من 1.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.

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وأكدت وزارة الصحة القطرية فى تقريرها اليومى بشأن مستجدات تفشى كورونا رصد 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية الجائحة إلى 38651، بما في ذلك 31346 حالة نشطة بينها 171 مريضًا فى العناية المركزة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 17 حالة وفاة وارتفع عدد المتعافين من كورونا فى البلاد خلال آخر 24 ساعة بواقع 688 حالة شفاء جديدة وبلغ 7288 شخصًا.