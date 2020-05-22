شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. داوود أوغلو يهاجم أردوغان: ألاعيبك لن تنجح والكلمة فى النهاية للشعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصة أخبار تركيا المعارضة لسياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مقطع فيديو لكلمة من أحمد داوود أوغلو شن خلالها هجومًا عنيفا ضد أردوغان واتهمه بممارسة نفس الحيل والألعيب التى كان يعانى منها هو فى السابق.
وقال أوغلو فى كلمته: "الشعب يرى كل أنواع الألاعيب والحيل التى تحاولون القيام بها وعلى الرغم من سيطرتكم على كل وسائل الإعلام إلا أن الشعب يرى ألاعيبكم وحيلكم"
وأضاف: "وعلى الرغم من أن جميع وسائل الإعلام تحاول التكتم علينا إلا أن صوتنا يخرج ويخاطب كل من لديه أذن وضمير وقلب"
وتابع: "الأمر المثير هو أن هذه الألعيب كانت تحاك فى وقت سابق تجاه أردوغان فقد فرضوا الحظر على أردوغان وحبسوه لكن ماذا حدث وفرضوا عليه حظرًا إعلاميًا لكن ماذا حدث
جاء فى النهاية رئيسًا للجمهورية بصوت الشعب ودعمناه جميعًا فى هذه الحرب الديمقراطية والآن أردوغان نفسه يحاول الإطاحة بممارسة بنفس الحيل ومثلما لم ينجح السابقون لن ينجح أردوغان أيضا فالكلمة الأخيرة سيقولها الشعب "
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