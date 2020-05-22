شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الهيئات الاستشارية بمستقبل وطن تناقش مستجدات كورونا عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أمانة الهيئات الاستشارية بحزب مستقبل وطن، برئاسة العامري فاروق، اجتماعها التنظيمي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأعضاء وأمناء شئون الهيئات الاستشارية بأمانات الحزب علي مستوي الجمهورية، وذلك لأول مرة منذ بدأ أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية، تماشيا مع تعليمات منظمة الصحة العالمية، كإحدى سبل المواجهة، والوقاية من خطر انتشار الفيروس، وذلك بحضور الأمناء المساعدين للأمانة، محمود الجارحي، نجلاء النجار.

ومن جانبه، قال العامري فاروق أمين الهيئات الاستشارية بالحزب، إن هذا الاجتماع يعد الأول للأمانة منذ تشكيلها، وتم خلاله مناقشة أهم المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا، والتعامل الجيد من جانب الدولة، والحكومة المصرية، حيال المصابين وطرق الوقاية، فضلا عن استعراض الجهود التي بذلها حزب مستقبل وطن علي مستوى المحافظات، والأمانة المركزية بهدف التوعية من الجائحة، وكيفية التعامل معها، والمساعدات المجتمعية، التي قدمها الحزب على كافة مستوياته، التنظيمية في إطار خطة الخطة لمساندة الدولة ودعم الفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من أزمة كورونا.

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وأضاف "فاروق"، قائلا كذلك تم خلال الاجتماع، مناقشة أنشطة الأمانة، وخطة عملها خلال الفترة القادمة، وما تحقق الفترة الماضية، مؤكدا على أن أمانة الهيئات الاستشارية تعد واحدة من أهم الأمانات بالحزب، والتي تستهدف تحقيق التواصل لجميع الأمانات النوعية، باعتبارها الهيئة الاستشارية لجميع الملفات الخاصة بالمشكلات والمقترحات التي تعرضها الأمانات المختلفة.

وتم خلال الاجتماع، التوجيه، بعقد اجتماع الأمانة بشكل دوري، كل أسبوعين، لبحث كافة الموضوعات والمقترحات التي تهم الأمانة، ومراجعة ما تم تنفيذه من تكليفات.

وفي نهاية الاجتماع، شدد "فاروق"، على سرعة الانتهاء من تشكيل كافة هيئات الأمانات الاستشارية بجميع المحافظات وإرسالها للأمانة المركزية، لمتابعة اعتمادها.



